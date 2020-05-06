На Тернопільщині розпочинається фотоконкурс «Ранкова зарядка під час карантину вдома»

Тернопільський обласний Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» оголошує відкритий обласний фотоконкурс «Ранкова зарядка під час карантину вдома».

Триватиме захід з 5 травня до 1 червня 2020 року. В його рамках пропонується представляти фото, де зображена ранкова зарядка, яку виконують вдома під час карантину діти та дорослі – одна, дві особи і навіть ціла сім’я.

Головною метою заходу є презентація ранкової зарядки як основного чинника формування сталої звички ведення здорового способу життя, під час карантину залишаючись вдома.

А також – стимулювання до занять ранковою зарядкою задля фізичного розвитку та зміцнення здоров’я людини, виховання стійкого інтересу та звички до систематичних занять фізичною культурою, популяризація здорового способу життя.

Авторські світлини потрібно надсилати в електронному вигляді в форматі JPEG на адресу: tr_sport@ukr.net. Назва робіт повинна мати такий вигляд: Ім’я, Прізвище, вулиця, населений пункт, район (автора), номер фотографії (наприклад: Іван Бойко, вул. Подільська, с. П’ятихатки, Бережанський район, 01. Jpg)

Фотографії учасників будуть викладені на сторінці обласного Центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у Фейсбук за адресою: https://www.facebook.com/sport.dlia.vsih/, на сайті управління. Свою оцінку роботам, поставивши лайк під фото, яке сподобалось, зможуть усі бажаючі. Також ще одну трійку призерів визначить журі.

Ознайомитись з положенням про проведення Конкурсу можна на сайті Управління фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА http://oblsport.te.ua/ в розділі Положення.

Результати фотоконкурсу будуть оприлюднені 15 червня 2020 року на сторінці Тернопільського обласного Центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у Фейсбук. Учасники та переможці будуть відзначені призами та сувенірами.

Організаторами Відкритого обласного фотоконкурсу «Ранкова зарядка під час карантину вдома» виступили управління фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації, управління освіти і науки обласної держадміністрації, Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».