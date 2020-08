Топ-5 книг, фільмів та музичних композицій від Надійки Гербіш

Книжки: Часто, шукаючи як корисно та цікаво провести вільний час, ми губимось у різноманітті варіантів. Нові книги, музичні композицій чи кінофільми з’являються, як гриби після дощу. А ще є добра вічна класика, яку теж варто переглядати, перечитувати й переслуховувати. Щоб обрати цікавий контент для приємних вихідних (чи буднів) у компанії друзів (або ж горнятка кави й дивану), ми звернулись до письменниці, перекладачки, дружини, мами й мандрівниці Надійки Гербіш . І ця підбірка справді чудова: є над чим поплакати, посміятись, посумувати, подумати, але врешті зрозуміти, що життя прекрасне!



– Джон Роналд Руел Толкін – «Гобіт» + трилогія «Володар Перстнів».

– Клайв Стейплз Льюїс – «Просто християнство».

– Лора Інґолс Вайлдер – серія книжок, із якої українською перекладений «Будиночок у прерії».

– Тоні Джадт, Тімоті Снайдер – «Роздуми про двадцяте століття».

– Маріанна Кіяновська – «373».



Кіно:



– «Життя прекрасне» (режисер Роберто Беніньї, 1997).





– «Арахісовий сокіл» (режисер Тайлер Нілсон, Майкл Шварц).





– «Міст шпигунів» (режисер Стівен Спілберг, 2015).





– «Життя інших» (режисер Флоріан Генкель фон Доннерсмарк, 2006).





– «Арґо» (режисер Бен Аффлек).





Музика:



– The Beatles – «Hey, Jude».

– Radiohead – «Creep».

– Creedence Clearwater Revival – «Have You Ever Seen the Rain».

– Один в каное – «У мене немає дому».

– LemON – «Pizno».