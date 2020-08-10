Топ-5 книг, фільмів та музичних композицій від Надійки Гербіш
Часто, шукаючи як корисно та цікаво провести вільний час, ми губимось у різноманітті варіантів. Нові книги, музичні композицій чи кінофільми з’являються, як гриби після дощу. А ще є добра вічна класика, яку теж варто переглядати, перечитувати й переслуховувати. Щоб обрати цікавий контент для приємних вихідних (чи буднів) у компанії друзів (або ж горнятка кави й дивану), ми звернулись до письменниці, перекладачки, дружини, мами й мандрівниці Надійки Гербіш. І ця підбірка справді чудова: є над чим поплакати, посміятись, посумувати, подумати, але врешті зрозуміти, що життя прекрасне!
Книжки:
Книжки:
– Джон Роналд Руел Толкін – «Гобіт» + трилогія «Володар Перстнів».
– Клайв Стейплз Льюїс – «Просто християнство».
– Лора Інґолс Вайлдер – серія книжок, із якої українською перекладений «Будиночок у прерії».
– Тоні Джадт, Тімоті Снайдер – «Роздуми про двадцяте століття».
– Маріанна Кіяновська – «373».
Кіно:
– «Життя прекрасне» (режисер Роберто Беніньї, 1997).
– «Арахісовий сокіл» (режисер Тайлер Нілсон, Майкл Шварц).
– «Міст шпигунів» (режисер Стівен Спілберг, 2015).
– «Життя інших» (режисер Флоріан Генкель фон Доннерсмарк, 2006).
– «Арґо» (режисер Бен Аффлек).
Музика:
– The Beatles – «Hey, Jude».
– Radiohead – «Creep».
– Creedence Clearwater Revival – «Have You Ever Seen the Rain».
– Один в каное – «У мене немає дому».
– LemON – «Pizno».
Джерело: Видавництво Старого Лева