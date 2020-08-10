Помер відомий науковець Володимир Мельничайко

Сьогодні не стало професора Володимира Ярославовича Мельничайка. Сумну звістку повідомляє Ольга Петришина.

Відійшов у засвіти не просто відомий науковець, але передусім шляхетна, добра, порядна людина, справжній педагог.

Володимир Ярославович належав до плеяди науковців, які стояли біля витоків факультету, кафедри, які становлювалися завдяки високому інтелекту, непорушним моральним чеснотам (і так навчали студентів).

Його поради завжди були цінними, критика виваженою і доречною, похвала окрилювала…

Майже 40 років професійної діяльності В. Я. Мельничайка пов’язані з розвитком філологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Він створив наукову школу української лінгводидактики.