Сьогодні до міського голови Борщева завітали особливі гості

Сьогодні до Борщівського міського голови завітали особливі гості – чемпіони області з волейболу серед чоловічих команд сезону 2019/2020 років волейбольна команда «Олімп» та призери – команда ВК «Борщ’їв».

Під час зустрічі капітан команди «Олімп» Микола Слуханський, за доброю традицією, передав міському голові Івану Кобилянському призові кубки за І та ІІ місце, які здобули команди міста Борщева на обласному чемпіонаті з волейболу.

В свою чергу, міський голова зазначив, що особливо приємним для мешканців громади та фанатів волейболу є те, що наші команди черговий рік підряд є кращими в Тернопільській області. Відтак висловив слова вдячності присутнім за розвиток спорту та популяризацію здорового способу життя серед молоді. Підкреслив, що міська рада і надалі сприятиме та підтримуватиме розвиток спорту у громаді, адже спортивна громада – це здорова громада.