“Це не волонтерство, а жорстокість: як у Тернополі роками знущаються з тварин

У центрі Тернополя роками торгують хворими тваринами: волонтери б’ють на сполох

Про це повідомила зоозахисниця Людмила Чеховська, яка разом із однодумцями черговий раз викликала поліцію через торгівлю хворими та невакцинованими тваринами в самому центрі Тернополя — біля Укрексімбанку. За її словами, це не поодинокий інцидент, а багаторічна системна проблема.

За словами Людмили, тварин тримають у тісних коробках і клітках, без належних умов, без вакцинації та обробки від паразитів. Їх продають, хоча формально прикриваються «волонтерською» діяльністю. Часто хворих тварин утримують поруч зі здоровими, що спричиняє масове зараження. А після покупки, за свідченнями численних тернополян, ці тварини нерідко помирають уже вдома — у муках. Про це також говорять ветеринари місцевих клінік, які фіксують поганий стан придбаних у “коробочниць” цуценят і кошенят.

«Роками ці особи просто катують тварин у всіх на очах. У спеку — перегріваються, взимку — замерзають. У коробках — тіснота, бракує води, серцебиття в деяких тварин — пришвидшене від теплового удару. І все це — в центрі міста, поруч із перехожими», — повідомляє Чеховська.

Цього разу, завдяки виклику, поліція склала адмінпротоколи за двома статтями: ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами) та ст. 160 КУпАП (торгівля у несанкціонованому місці). Проте, як наголошує Людмила, вилучити тварин поліція знову відмовилася, незважаючи на присутність волонтерів, які були готові тимчасово забрати їх на лікування та догляд.

«Поліція має всі повноваження вилучати тварин у випадках жорстокого поводження, але через відсутність практики — не діє. Це варто змінювати на рівні всієї країни», — зауважує вона.

Ще один тривожний аспект — безконтрольне розмноження тварин, яких «коробочниці» отримують від місцевих мешканців. Замість стерилізації, люди продовжують приносити приплід собак і котів, піддаючи малечу стражданням. Часто тварини, яких не вдається продати, передаються у небезпечні руки — людям із залежностями або просто «розсіюються» по дворах і ринках.

Цього разу конфлікт дійшов до агресії — один з чоловіків, який підтримує продавчинь, вдарив ветеринарного лікаря, що приїхав разом з волонтерами. Було подано ще одну заяву і викликано слідчо-оперативну групу.

Людмила Чеховська закликає всіх небайдужих не залишатись осторонь і реагувати:

Побачили торгівлю тваринами з рук — викликайте поліцію , вимагайте складання протоколу.

Надсилайте скарги до Тернопільської міської ради, поліції, Держпродспоживслужби, податкової .

Поширюйте інформацію та створюйте суспільний тиск.

Заохочуйте друзів стерилізувати тварин замість «роздавати кошенят/цуценят у добрі руки».

Допомагайте розбудовувати культуру відповідального ставлення до тварин.

«Це не волонтерство — це катівня. І її мають прикрити. Але це залежить від кожного з нас», — підсумовує Чеховська.