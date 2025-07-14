Домашній арешт замість в’язниці: директор комунальної установи взяв 50 тисяч за “вплив” на обласну раду

Гусятинський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту директору однієї з комунальних установ Тернопільщини, якого підозрюють в отриманні 50 000 гривень неправомірної вигоди. Прокуратура, яка наполягала на триманні під вартою, вже готує оскарження судового рішення.

Як повідомляє Тернопільська обласна прокуратура, посадовця підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.

За даними слідства, посадовець вимагав та отримав хабар від підприємиці, яка шукала приміщення для пошиття спецодягу. Він пообіцяв вплинути на службових осіб Тернопільської обласної ради з метою оголошення аукціону на оренду приміщення у Чортківському районі, а також посприяти у безперешкодній подачі документів і перемозі в торгах.

Чоловіка затримали одразу після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Чортківського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури.