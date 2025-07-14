“Прийшов по відстрочку — поїхав у частину”: скандал у Борщівському ТЦК

У Тернопільській області знову заговорили про можливі зловживання у територіальних центрах комплектування. Цього разу мова про Борщівський ТЦК та СП. Про інцидент повідомили близькі чоловіка, який, маючи законне право на відстрочку, опинився фактично заблокованим на території військкомату.

За їхніми словами, чоловік прибув до ТЦК із повним пакетом документів, що підтверджують право на відстрочку. Однак телефоном йому повідомили, що нібито бракує якогось документа, і запропонували приїхати повторно. Після прибуття він більше не зміг залишити приміщення — його не випустили навіть для того, аби донести відсутній документ. Наступного ранку чоловік вже опинився у навчальному центрі. Його друзі — ветерани, які того ж дня оновлювали документи, не змогли йому допомогти.

За словами інших військовозобов’язаних, які також проходили процедуру подачі документів у Борщівському ТЦК, працівники установи — а саме працівниці, що приймають заяви — свідомо не допомагають правильно заповнювати заяви на відстрочку. Навіть якщо громадянин подає повний пакет документів, через помилково зазначений пункт статті у заяві йому можуть відмовити.

На ситуацію вже відреагував Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. В офіційному коментарі зазначено, що буде ініційовано внутрішню перевірку. У разі підтвердження порушень пообіцяли вжити дисциплінарних заходів, а за необхідності — скерувати матеріали до правоохоронних органів.

Обласний ТЦК також нагадав, що кожен військовозобов’язаний має право на відстрочку відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та постанови Кабінету Міністрів №560. Подані документи обов’язково підлягають розгляду, а заяви — перевірці. У випадку зловживань або незаконного тиску на громадян закликають звертатися до гарячої лінії або повідомляти про випадки у військову службу правопорядку.

Порушення процедури мобілізації — не лише адміністративна помилка, а питання довіри до державних інституцій під час війни. Українці мають право на закон, а не на свавілля.