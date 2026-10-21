На Тернопільщині сталась смертельна ДТП: водій виїхав на зустрічну смугу

Поліцейські затримали водія, який спричинив смертельну ДТП у Чортківському районі

Дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув 21-річний чоловік, трапилася у середу, 21 жовтня, близько 13:40 на автодорозі в селі Свидова Чортківського району.

За попередніми даними, водій автомобіля Peugeot не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, а далі – на узбіччя, де зіткнувся з припаркованим автомобілем Volkswagen Golf.

Внаслідок зіткнення уламками транспортних засобів також було пошкоджено автомобіль Iveco з напівпричепом.

У результаті ДТП 21-річний пасажир Peugeot загинув на місці події. Ще одна пасажирка цього ж авто, 19-річна дівчина, отримала травми. Її госпіталізували.

Правоохоронці затримали водія Peugeot відповідно до ст. 208 КПК.

На місці події працюють слідчі поліції, які встановлюють обставини аварії.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.