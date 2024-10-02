У Дніпрі нашестя хижаків: Екологи пояснюють ситуацію

Загальні проблеми з екологією призводять до постійного контакту людей зі звірами

У Дніпрі дики тварини все частіше заходять на житлові масиви і підходять близько до людей. Мешканці спальних районах не тільки викладають все це у соцмережах, а й б’ють на сполох, оскільки не розуміють, чого чекати від непроханих гостей, яких раніше можна було зустріти хіба що в лісі. Новини Дніпра свідчать, що лисиці чи борсуки, а також інші хижаки стали такою проблемою, що навіть Рада оборони області заявила про необхідність регулювання кількості хижаків.

Загалом, за даними таксації, тобто підрахунку звірів у лісах, тих же лисиць в Україні з 2021 року побільшало майже вп’ятеро – з 48 до 220 тисяч. Звичайно, вони шукають їжу там, де її простіше знайти, оскільки у природньому середовищі їжі їм катастрофічно не вистачає. І якщо раніше села страждали від нашестя хижаків, то тепер і міста.

Як розповів в коментарі виданню «Відомо» еколог Олексій Ангурець, причин тут кілька. З одного боку, військові дії примушують диких тварин залишати звичні території і мігрувати. Інший фактор – заборона під час ведення бойових дій на полювання. Тобто тварини спокійно живуть і розмножуються, не маючи природніх ворогів. Як наслідок, Їх стає більше і люди частіше з ними взаємодіють. Контроль стає меншим, і ми маємо негативні аспекти – такі як сказ.

Крім того, за словами Олексія Ангульця, на даний час загальна екологічна ситуація у Дніпрі та інших населених пунктах області через бойові дії залишає бажати кращого. На якісний моніторинг стану повітря не вистачає коштів. Щоправда, ситуація виправляється за рахунок благодійників, встановлюються спостережні станції, започатковуються різноманітні екологічні проекти, але поки що це проблеми не вирішує.

Жителі Дніпра останнім часом регулярно скаржаться на постійний смог та неприємний сморід у Дніпрі, який розповсюджується навіть у центрі міста. На це, за словами екологів, неприємно впливає одразу кілька факторів. По-перше, це висока температура як для осені, яка має несприятливі наслідки для повітря. До того ж, частина промислових підприємств, яких у Дніпрі налічуються десятки, повернулися до роботи. Більш того, виробництво зросло практично до рівня, який був до повномасштабного вторгнення. Внаслідок цього відбуваються значні викиди в атмосферу. Також до шкоди екології відносяться обстріли з боку росіян. Дрони або ракети за межами міста можуть призводити до масштабних пожеж. Щодня працівники ДСНС гасять від 50 до 100 пожеж в екосистемах.