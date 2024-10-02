У Тернополі заборонили вуличні мистецькі виступи на двох локаціях, що біля Алеї пам’яті

2 жовтня виконавчий комітет Тернопільської міської ради вніс зміни до рішення виконавчого комітету від 01.06.2022 року № 532 «Про підтримку вуличних мистецьких виступів на території міста Тернополя». Рішення прийнято, враховуючи звернення громадськості та громадських організацій Тернополя, які просили вилучити певні локації для виступів музикантів через їх особливе значення.

Зокрема, рішенням вилучено дві локації, де більше не дозволятимуться вуличні музичні виступи:

біля пам’ятника Соломії Крушельницькій;

біля Тристороннього годинника (бульвар Тараса Шевченка).

Громадськість наголошувала на важливості цих місць, адже саме тут розташована Алея пам’яті загиблим у російсько-українській війні військовослужбовцям, і просила забезпечити відповідну атмосферу для вшанування Героїв, які ціною власного життя захищали нашу незалежність та державність.

Вуличні виконавці продовжать радувати мешканців і гостей міста на інших майданчиках, сприяючи розвитку музичного мистецтва та популяризації української культури.

Актуальний перелік локацій, час та умови проведення виступів вуличних музикантів в місті Тернополі

№ з/п Місце здійснення виступу Умови проведення виступу (у межах санітарних норм допустимого рівня шуму) * Рекомендовані години для проведення виступу Локація 1 1 Центральна частина міста біля пам’ятника Данила Галицького (Майдан волі) допускається використання звукопідсилювальної апаратури для вокалу та одного інструменту, акустичні виступи понеділок-субота 12.00-21.00 неділя 15.00-21.00 Сквер повул.В.Чорновола, фонтан «Кульбаба» допускається використання звукопідсилювальної апаратури для вокалу та одного інструменту, акустичні виступи понеділок,середа, четвер 12.00-21.00 Сквер волонтерів пам’яті Віктора Гурняка допускаються акустичні виступи без використання звукопідсилювальної апаратури понеділок – неділя 12.00-21.00 Сквер Качали допускаються акустичні виступи без використання звукопідсилювальної апаратури понеділок – неділя 15.00-20.00 Сквер Кобзаря допускаються акустичні виступи без використання звукопідсилювальної апаратури понеділок – неділя 11.00-20.00 Сквер Коллонтая допускаються акустичні виступи без використання звукопідсилювальної апаратури понеділок – неділя 12.00-20.00 Локація 2 2 Паркова зона Парк Національного відродження допускається здійснення всіх виступів з використанням музичного супроводу та звукопідсилювальної апаратури понеділок-неділя 12.00-22.00 Парк Сопільче допускається здійснення всіх виступів з використанням музичного супроводу та звукопідсилювальної апаратури понеділок-неділя 12.00-22.00 Парк Тараса Шевченка та Набережна Тернопільського Ставу допускається здійснення всіх виступів з використанням музичного супроводу та звукопідсилювальної апаратури понеділок-неділя 12.00-22.00 Парк Здоров’я допускається здійснення всіх виступів з використанням музичного супроводу та звукопідсилювальної апаратури понеділок-неділя 12.00-22.00 Старий парк допускається використання звукопідсилювальної апаратури для вокалу та одного інструменту, акустичні виступи понеділок-субота 12.00-21.00 неділя 15.00-21.00 Локація 3 3 Мікрорайони міста «Аляска» «Східний» «Сонячний» «Дружба» «Дружба» Бульвар Дмитра Вишневецького допускається використання звукопідсилювальної апаратури для вокалу та одного інструменту, акустичні виступи понеділок – п’ятниця 12.00-21.00 субота-неділя 15.00-21.00 Бульвар Данила Галицького допускається використання звукопідсилювальної апаратури для вокалу та одного інструменту, акустичні виступи понеділок – п’ятниця 12.00-21.00 субота-неділя 15.00-21.00 Сквер ім.Б.Лепкого допускаються акустичні виступи без використання звукопідсилювальної апаратури понеділок – неділя 11.00-21.00 Сквер Миру допускається використання звукопідсилювальної апаратури для вокалу та одного інструменту, акустичні виступи понеділок – неділя 13.00-21.00 Сквер навул.Юності допускаються акустичні виступи без використання звукопідсилювальної апаратури понеділок – неділя 15.00-21.00

*Дозволяється використання звукопідсилювальної апаратури до 120 Вт.