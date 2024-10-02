Аварійна КП «Тернопільводоканал» у позаробочі години та на вихідні обслуговуватиме також нежитлові приміщення у багатоквартирних будинках

2 жовтня виконавчий комітет Тернопільської міської ради погодив внесення зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 29.01.2014 № 77 «Про погодження розміру відшкодування витрат на надання послуг з централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення в багатоквартирних будинках».

Згідно з рішенням, змінено розмір відшкодування витрат на аварійне обслуговування внутрішньобудинкових систем централізованого водопостачання та водовідведення в багатоквартирних будинках. Відтак, відтепер аварійна водоканалу буде також обслуговувати і нежитлові приміщення у багатоквартирних будинках у позаробочий час та у вихідні і святкові дні.

Нагадаємо, що аварійне обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення в робочі дні та години проводить управитель будинку або ОСББ, а після 18.00 – у неробочий час, у вихідні та святкові дні здійснює аварійна КП «Тернопільводоканал».