У двох селах на Тернопільщині існує ризик спалахів інфекційних хвороб

У зв’язку з підтопленням окремих домогосподарств та криниць у селищі Коропець та селі Вістря, існуючому ризику спалахів інфекційних хвороб серед населення, спеціалісти Монастириського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області здійснили санітарно-епідемічні заходи щодо попередження епідемічних ускладнень серед населення на потерпілих від паводків територіях. Провели санітарно-просвітницьку роботу з населенням щодо небезпеки використання води із забруднених джерел.

У смт. Коропець підтоплено 42 господарські будівлі, 38 житлових будинків та 42 криниці. У с. Вістря – 103 присадибні ділянки, загальною площею 25 га, 24 господарські будівлі, 8 житлових будинків, 16 криниць та 1 продовольчий магазин.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», використання забрудненої колодязної питної води з підтоплених криниць повинно бути заборонено, навіть для господарських потреб, а органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечити жителів населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних норм, що і організовано у даних населених пунктах.

Відповідно до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» органи місцевого самоврядування зобов’язані здійснити заходи щодо приведення санітарно-технічного стану систем водопостачання населення до рівня, який би гарантував надання населенню безпечної питної води.

Вживання води із забруднених криниць буде можливе тільки після проведення їх санації, дезінфекції та лабораторних досліджень.