Трагедія на Теребовлянщині: у ставку втопилися двоє хлопців

Загиблим 14 та 17 років, обоє – жителі села Йосипівка Тернопільського району.

25 червня близько восьмої години вечора до чергової частини Теребовлянського відділу поліції надійшло повідомлення, що в селі Дворіччя у ставку втопилося двоє дітей. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

З’ясували, хлопці відпочивали на ставку в компанії ще двох неповнолітніх односельців: 17-річної дівчини та 13-річного хлопця. До водойми в сусідньому селі приїхали на велосипедах. Жоден з них не вмів плавати.

Зі слів товаришів, обоє хлопців стали спускатися по плитах, якими укріплено берег. Де була суха поверхня, їм вдавалося втримувати рівновагу, а далі посковзнулися і опинилися у ставку. Оскільки ніхто не вмів плавати, хлопці не змогли самостійно вибратися з води, а 17-річна дівчина та 13-річний школяр, що залишилися на березі, не мали змоги допомогти їм врятуватися.

На момент приїзду поліцейських рятувальники вже витягнули тіла дітей з води.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 115 ККУ з поміткою «нещасний випадок».