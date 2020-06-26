Помер відомий хірург, почесний професор і член Наглядової ради ТНМУ

Про це повідомляють на офіційній сторінці Тернопільського національного медуніверситету.

та Президії Українського товариства хірургів, заслуженного діяча науки і техніки України Фоміна Петра Дмитровича. Петро Дмитрович був почесним професором і членом Наглядової ради ТНМУ.

Він належав до когорти людей, які були переповнені енергією, не зупинялися на досягнутому й постійно випробували свої можливості, а завдяки його таланту тисячі пацієнтів отримали можливість бути здоровими і радіти життю.

Петро Дмитрович розробив і впровадив у практику нові методи операцій пластики стравоходу після механічних пошкоджень, запальних процесів і пухлинних уражень сегментами товстої та тонкої кишок в залежності від особливостей розгалуження мезентеріальних судин. Основні напрямки його наукової діяльності були спрямовані на розробку на рівні світових стандартів, теоретичне обґрунтування і впровадження в клінічну практику малоінвазивних ендохірургічних і рентгенендоваскулярних технологій та приладів для лікування шлунково-кишкових кровотеч; електрозварюювачих технології в абдомінальної хірургії; хірургічної інфекції, абдомінального сепсису; розробку Держаних стандартів вищої медичної освіти в Україні в галузі вивчення хірургічних дисциплін відповідно міжнародних стандартів.

У ці скорботні дні розділяємо невимовний сум і тугу з його близькими і рідними. Світлий, добрий спомин про Петра Дмитровича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав.

Ми згадуємо його як мудрого науковця і вчителя, який відкривав всім невичерпну силу знань. Його внесок в організацію та розвиток української медичної освіти і науки є неоціненним.

У скорботі низько схиляємо голову та молимося за упокій його душі.