У мистецькому коледжі переселенці практикуються розмовляти українською

Розмовний клуб розпочав діяти у Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької. Бажання опанувати українську мову виявили вимушені переселенці із Маріуполя, Одеси, Харкова, Нікополя, Херсона, Запорізької та Луганської областей.

«Ми будемо намагатися спонукати та мотивувати наших гостей розмовляти українською. Для цього підготували багато роздаткового матеріалу, цікаві завдання та вправи, вірші та скоромовки. Усе для того, щоб вони відчули красу нашої мови та вдосконалювали володіння нею», — каже викладачка української мови та літератури коледжу Марія Чорненька.

Навчання проводитимуться у коледжі двічі на тиждень. А перше заняття завершилося спільним виконанням «Червоної рути» Володимира Івасюка.

Розмовний клуб для внутрішньо переміщених осіб був зорганізований у коледжі у рамках проєкту «Єдині» ініціативи «Навчай українською!». Його головне завдання – створити умови для опанування та удосконалення володіння українською мовою усіх бажаючих і, насамперед, внутрішньо переміщених осіб.