Трупи місяцями лежать у квартирах: чому в Україні пенсіонери помирають на самоті і де були соцслужби

Де самотнім літнім людям шукати допомоги і як їх вберегти від ганебної смерті, дізнавався ТСН.ua

30% населення України – це люди похилого віку, зокрема пенсіонери. Нерідко через неспроможність забезпечити себе літні українці опиняються у кризових сутиаціях, особливо це трапляється серед самотніх людей, або осіб з інвалідністю.

Кілька днів тому Україну сколихнула новина про сім’ю з Тернополя. Там у квартирі виявили жінку, яка три тижні прожила із трупами мами та сестри. За попередньою версію судмедекспертів, двоє жінок померли від голоду. Третю, схудлу до 30 кілограмів і непритомну жінку, госпіталізували. Вона у вкрай важкому стані.

Покинула роботу, щоб доглядати за мамою і сестрою з інвалідністю

Загиблій жінці 78 років, її донці – 50, вона отримувала пенсію з інвалідності. Жінці, яка три тижні жила з покійною мамою та сестрою, – 55 років. Вона на початку 2020 працювала медсестрою в одній із міських лікарень, а коли ж почалася пандемія – вирішила звільнитися з медзакладу і доглядати за старенькою матір’ю та сестрою з інвалідністю. Судячи з усього, родина з трьох жінок жила лише на пенсію 78-річної Стефанії і на пенсію з інвалідності 50-річної Людмили.

Ше місяць тому сусіди бачили, як 55-річна Любов, виходила з дому за продуктами та на пошту оплачувати комунальні послуги. Але згодом у дверях родини почали накопичуватись платіжки, яких ніхто не забирав. Сусіди ж подумали, що жінки виїхали, але після того, як почули трупний запах, – зателефонували до поліції.

Так правоохоронці і виявили двох мертвих жінок, і 55-річну Людмилу, яка з голоду вихудала до 30 кілограмів. Її непритомною госпіталізували до лікарні в край критичному стані. Чому вона нікому не повідомила про смерть своїх рідних, невідомо, правоохоронці намагаються це з’ясувати, але Людмила поки не може розмовляти.

ТСН.ua звернувся до соціальних служб, аби з’ясувати обставини, які склались у родині.

У Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення нам розповіли, що про цей випадок дізнались із ЗМІ, а по допомогу до них ніхто з родини чи сусідів загиблих не звертався. Тож сім’ю ніхто із соцпрацівників не провідував.

Паралізована дружина тиждень прожила з тілом коханого чоловіка

Не менш приголомшилва історія сталась у Запоріжжі наприкінці жовтня. Паралізована жінка кілька днів жила з тілом чоловіка, який помер, доглядаючи за нею. Жінка перенесла інсульт рік тому, а після цього встати на ноги вже не змогла. Подружжя, у якого кохання почалось ще з шкільної лавки, прожило у шлюбі 50 років, але дітей так і не мало.

Сусіди сімейної пари забили на сполох, коли перестали бачити літнього чоловіка. Він не відповідав на телефонні дзвінки, і двері у квартиру ніхто не відчиняв.

За словами сусідів, вони зверталися до правоохоронців, але ті не брали дозволу суду на відчинення дверей, лише за тиждень поліції вдалось потрапити до квартири.

У помешкані поруч із трупом чоловіка була його знесилена дружина. Її доправили до лікарні. Вона пробула там 2 дні, а потім померла. За словами медиків, у неї стався повторний інсульт у той момент, коли вона втратила чоловіка.

УНІАН

Смертельна самотність педагога

Місяцем раніше, у вересні, в покинутому будинку на Одещині знайшли мертвим зниклого 71 -річного вчителя, директора школи.

Директора школи знайшли мертвим у закинутому будинку

Родичі розшукували пенсіонера від 30 липня. Брат покійного, який проживав по сусідству з ним, розповів, що чоловік нерідко кудись виходив з дому, але ніколи про це нікому не повідомляв. Востаннє він пішов і не повернувся. Його знайшли мертвим в покинутому будинку.

Посипала труп мами сіллю, щоб отримати пенсію

Ще один моторошний випадок стався на Одещині. Там 60-річна жінка п’ять місяців приховувала смерть матері та ховала тіло померлої в одній з кімнат, посипаючи його сіллю. Все це вона робила, щоб отримувати пенсію покійної.

Жінка зізналася, що не пам’ятає, коли саме померла мати, а про її смерть не повідомила відповідні служби, адже грошей на похорон не було.

Смерть матері їй вдалося приховати від родичів і односельців, бо 82-річна жінка довгий час хворіла і вже не виходила з дому. Але тіло бабусі виявила онука і повідомила поліцію. За скоєне суд оштрафував доньку померлої на 850 гривень.

ілюстрація / pixabay.com

Це лише декілька випадків, які стались в Україні останнім часом. Такі сумні історії можна почути чи не у кожному українському селі чи місті.

ТСН.ua намагався з’ясувати, чому серед українців такі випадки трапляються все частіше, куди звертатися по допомогу пенсіонерам і як повинні реагувати люди, поруч яких живуть одинокі поважного віку сусіди.

Чому не усіх пенсіонерів і людей з інвалідністю відвідують соцслужби?

Соціальні послуги від державних соцслужб отримують ті пенсіонери і люди з інвалідністю, які самі по неї звертаються, кажуть нам у Департаменті соціального захисту населення Тернопільської ОДА. В іншому разі соцслужби не мають права тручатися у приватне життя людей, вони хіби що можуть запропонувати свою допомогу.

“Тут така ситуація неординарна. Зараз за будь-що питають, чи ви мали право туди втручатися, бо порушуються права людини. Без звернення з їхньої згоди і заяви ми не можемо втрутитися“, – каже нам в.о. директора департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА Оксана Смолій.

Тож проявити ініціативу повинні самі ж особи, які потребують допомоги.

“Люди самі повинні звертатись із заявою з проханням взяти над ними опіку і надати необхідні документи. Не обов’язково, щоб ця людина приходила в органи соціального захисту, соціальний працівник може сам, за необхідності, прийти додому. Але у будь-якому випадку, ініціатива повинна виходити від людей, яким потрібна ця допомога, або ще за зверненням родичів чи сусідів“, – пояснює начальниця соціальної сервісної служби у Тернопільській області Наталія Найчук.

Недовіра і страх: чому пенсіонери не просять соцзахисту?

Фахівчиня розповідає, що іноді бувають випадки, коли пенсіонери просять опіки над ними, адже потребують, щоб хтось допоміг купити ліки, сходити до магазину, чи подати показники комунальних послуг, але в останній момент відмовляються від соціальної допомоги. Причиною цього Наталія Найчук називає негативний досвід, недовіру людей до органів влади і страх.

“Людина не знає, хто її провідуватиме і це, на мій погляд, швидше за все з функції недовіри до органів влади, відповідно і недовіри до соціальних працівників. Тим більше, зараз є дуже багато різних аферистів. Літні люди якраз стежать за телебаченням, де показують, як шахраї приходять до помешкань, пенсіонери їх впускають, і в результаті втрачають кошти. І це теж впливає, тому ось така ситуація”, – пояснює експертка.

Байдужість суспільства

За словами Наталія Найчук, однією з причин сумних випадків серед пенсіонерів є зокрема байдужість суспільства. Подбати про літніх людей іноді просто нікому.

“Це також не розвинено в нашому суспільстві і це така досить велика проблема. З аналізу закордонних, європейських фактів – там суспільство якось більше соціалізоване і їм не те, що не байдуже, у них – громадянський обов’язок звернутися до органів. Тому люди приїждають і допомагають. А в нас дуже велика байдужість. Сусіди просто не звертаються, їм байдуже, хто живе за стіною. Жива людина, чи померла. Це також наш менталітет, така закритість”, – каже керівниця соціальної сервісної служби Тернопільщини.

Куди звертатись по допомогу?

Якщо пенсіонер сам не може звернутися до служби соціального захисту, то у цьому йому можуть допомогти їй сусіди, зателефонувавши на “Гарячу лінію міста”, або урядову “Гарячу лінію”, каже експертка.

“Якщо це міська територіальна громада, то є так звана “Гаряча лінія міста”. До того ж є урядова “Гаряча лінія”, туди можна звертатись з будь-якого випадку і це звернення переадресовується територіально, за місцем звернення. Якщо людина справді потребує допомоги, то за нею закріплять соціального працівника“, – пояснює Наталія Найчук.

Також сусіди пенсіонерів можуть зателефонувати до міського соцзахисту, або департаменту соціального захисту і повідомити про проблему.

Подати заяву на надання соціальних послуг повинна людина, яка її потребує, її опікун, або доглядальник.

УНІАН

Платно чи безкоштовно?

Таку послугу безкоштовно зможуть отримати одинокі люди, які не мають дітей. У випадку, якщо родичі у таких людей є, то їм потрібно доводити, що вони не контактують і не отримують від них допомоги. В іншому разі ця послуга буде платною.

“Недопрацювання в законодавстві”

Утім, аби отримати безкоштовні соціальні послуги, самотні пенсіонери, або ті, які не отримують допомоги від рідних, стикаються з проблемою, – збиранням довідок. Часто таким людям це важко зробити ще й через психологічний фактор.

“Як на мене, це неправильно в законодавстві, адже стареньким людям сформувати довідки, що дитина їх не доглядає, це боляче і важко. Їм боляче чути, що виростили дітей і діти їх покинули на старості. Мені це також не подобається і я думаю, що це з часом зміниться. Тобто, якщо людина повинна отримувати цю допомогу і вона їй потрібна, то яке це має значення, є у неї діти, чи ні?” – каже фахівчиня.

pixabay.com

Наталій Найчук зазначає, що часто старенькі залишаються без належного догляду, адже їхні діти виїжджають за кордон, а довести, що вони не отримують допомоги від них, – надто складно.

“Ситуація зараз така, що враховуючи рівень міграції, багато дітей проживають за кордоном, а батьки залишені тут. І як ця бабуся має довести, що син чи донька працюють в Польщі, Нідерландах чи будь-де, а їй потрібна ця допомога? Тому це недопрацювання в законодавстві і я думаю, що воно з часом врегулюється, адже закон про соціальну допомогу вийшов буквально недавно, на початку цього року, і він такий доволі сирий, і з часом ця ситуація виправиться, ну але зараз ось така історія“, – каже начальниця соціальної сервісної служби у Тернопільській області Наталія Найчук.

Щодо випадку з двома померлими від голоду в Тернополі жінками у департаменті соцзахисту населення області кажуть, що до них по допомогу вони не звертались. Та з огляду на чинне законодавство, соціальні послуги були б для них платними. Жінки отримували пенсію, але, ймовірно, цих коштів їм просто не вистачило на прожиття. Їхні тіла пролежали у квартирі три тижні.

Два роки тому у Терноплі стався ще один моторошний випадок, у квартирі багатоповерхівки знайшли труп чоловіка, який пролежав там понад рік. Тіло виявила зведена сестра 59-річного покійного, котра повернулася із заробітків і прийшла провідати брата.

Щоб уникнути таких випадків, у соціальній сервісній службі Тернопільщини радить сусідам пенсіонерів, у випадку їхнього зникнення, не реагування на телефонні дзвінки, чи стукіт у двері, звертатись до поліції.

“І тільки поліція має право за рішенням суду відчинити двері, щоб зрозуміти, що відбувається у квартирі”, – сказала начальниця управління Наталія Найчук.

Як в Японії борються зі смертями самотніх літніх

У Японії компанія з нерухомості за допомогою технологій намагається боротися з смертями самотніх людей, тіла яких після смерті виявляють за кілька місяців, а то й років.

Працівники агентства встановлюють у будинках літніх людей служби моніторингу та давачі руху, які можуть виявляти, коли мешканці більше не рухаються. Завдяки встановленим датчикам, якщо протягом 20 годин у орендованому помешканні відсутній рух, система це визначає і орендареві телефонують з компанії, якщо він не відповідає на дзвінок, телефонують орендодавцеві чи ріелторові.

Тривожна кнопка в Україні

Вирішити соціальну проблему спробували ще у 2018 році на Дніпропетровщині. В одному із сіл області вдалися до нового соціального проєкту. У будинках уразливих літніх мешканців встановили тривожну кнопку. Лише з одним натисканням на прилад пенсіонери могли повідомити, що потребують термінової допомоги. Дзвінок скеровуся до голови сільської ради, а потім переадресовувся у відповідні служби, зокрема медичну чи то соціальну.

Нагадаємо, у Хмельницької області пенсіонерка ледь не замерзла у власному домі. Жінка знепритомніла від переохолодження. Сусіди запідозрили щось зле, коли помітили ввімкнене з вечора світло та те, що будинок був замкнений зсередини на ключ. Мешканці зателефонували родичам жінки, а ті викликали поліцію. Так бідолашну вдалося врятувати від холодної смерті.

Ще один приклад небайдужості продемонстрували мешканці Кривого Рогу. Там сусіди не дали “зникнути” самотньому пенсіонеру. Вони забили на сполох, коли літній чоловік припинив з’являтися на людях.

ТСН