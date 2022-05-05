На Тернопільщині місцеві бюджети отримали понад 1,9 млрд гривень

Впродовж чотирьох місяців цього року до місцевих бюджетів Тернопілля платники податків перерахували понад 1,9 млрд грн платежів. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина. «Порівняно з січнем-квітнем минулого року сплата зросла на 318 млн грн або на 20 відсотків», – деталізував очільник податкового відомства краю.

Серед платежів, яких для ОТГ надійшло найбільше, – податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю, податок на нерухоме майно.

«Так, з початку року з офіційних доходів жителів місцеві бюджети отримали 1,4 млрд грн податку на доходи з фізичних осіб, що на 262,5 млн грн більше, ніж минулого року. А це – належне фінансування соціальних програм, забезпечення соціально-культурної сфери тощо», – розповів головний податківець Тернопільщини.

Він також інформував, що представники малого бізнесу перерахували 321,1 млн грн єдиного податку, а це на 67,1 млн грн більше порівняно з відповідним минулорічним періодом. Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 49,2 млн грн, а отже, приріст до січня-квітня 2021 року склав 3,7 млн гривень.

Упродовж березня 2021 року платники податків спрямували до місцевих скарбниць 527,9 млн гривень. Приріст до минулого року склав 89,1 млн грн або плюс 20 відсотків.

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області