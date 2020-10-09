У парку Шевченка облаштовують місток через річку Рудку у місці, де річка вливається у Тернопільський став.

Напередодні тут вже повністю застелили геотекстиль, який не пропускає воду знизу, а також провели бетонування дна дощового колектора. Також було проведене бетонування дна і піднятий рівень дня колектора. Планується на колекторі встановити механічні очисні споруди, які будуть затримувати залпові викиди під час дощів.

Роботи у парку імені Шевченка за сприятливих погодних умов планують завершити в листопаді цього року.

Фото – Урбаністика Тернополя