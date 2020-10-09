Щоденні звички, які допоможуть зміцнити імунітет
Осінньо-зимовий сезон – це традиційний сплеск простудних захворювань і грипу. В умовах пандемії, нашаровуючись один на одного, коронавірус і сезонні ГРВІ, грипозна інфекція, можуть створити вкрай небезпечну комбінацію, яка загрожує здоров’ю. Важливо докласти всіх зусиль, щоб знизити ризик зараження всіма інфекціями, а також підтримати імунітет.
Є багато простих звичок, які можна взяти на озброєння, щоб забезпечити надійний захист як від COVID-19, так і від сезону респіраторних вірусів.
- Проводьте час на сонці
Деякі вчені припускають, що одна з причин, чому ми частіше застуджується взимку, це дефіцит сонячного світла і, відповідно, брак вітаміну D.
- Спіть більше 7 годин на добу
При хронічному недосипі люди частіше хворіють на застуди, це не збіг. Дослідження показують, що недолік сну може значно знизити силу імунної системи.
- Пийте воду весь день
Рідина важлива для здоров’я імунної системи, тому що вона допомагає виводити продукти метаболізму.
- Часто мийте руки
Це хороша звичка, про яку багато хто пригадав тільки на тлі пандемії коронавіруса.
- Вживайте пробіотичні продукти
Кефір і йогурт, кисломолочні напої, квашена капуста та огірки, – містять пробіотики, які допомагають зменшувати запальну реакцію організму.
- Регулярно займайтеся спортом
Більш здоровий організм краще підготовлений до відбиття хвороб та інфекцій, особливо від уражень верхніх дихальних шляхів, включаючи коронавірус, застуду та грип.
- Щорічно робіть щеплення від грипу
Щеплення від грипу змушує імунну систему виробляти антитіла проти певного штаму грипу. Зазвичай після вакцинації на формування імунітету до вірусу грипу йде 2 тижні, і захист триває кілька місяців. Жовтень – саме час для вакцинації.
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