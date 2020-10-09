Щоденні звички, які допоможуть зміцнити імунітет

Осінньо-зимовий сезон – це традиційний сплеск простудних захворювань і грипу. В умовах пандемії, нашаровуючись один на одного, коронавірус і сезонні ГРВІ, грипозна інфекція, можуть створити вкрай небезпечну комбінацію, яка загрожує здоров’ю. Важливо докласти всіх зусиль, щоб знизити ризик зараження всіма інфекціями, а також підтримати імунітет.

Є багато простих звичок, які можна взяти на озброєння, щоб забезпечити надійний захист як від COVID-19, так і від сезону респіраторних вірусів.

Проводьте час на сонці

Деякі вчені припускають, що одна з причин, чому ми частіше застуджується взимку, це дефіцит сонячного світла і, відповідно, брак вітаміну D.

Спіть більше 7 годин на добу

При хронічному недосипі люди частіше хворіють на застуди, це не збіг. Дослідження показують, що недолік сну може значно знизити силу імунної системи.

Пийте воду весь день

Рідина важлива для здоров’я імунної системи, тому що вона допомагає виводити продукти метаболізму.

Часто мийте руки

Це хороша звичка, про яку багато хто пригадав тільки на тлі пандемії коронавіруса.

Вживайте пробіотичні продукти

Кефір і йогурт, кисломолочні напої, квашена капуста та огірки, – містять пробіотики, які допомагають зменшувати запальну реакцію організму.

Регулярно займайтеся спортом

Більш здоровий організм краще підготовлений до відбиття хвороб та інфекцій, особливо від уражень верхніх дихальних шляхів, включаючи коронавірус, застуду та грип.

Щорічно робіть щеплення від грипу

Щеплення від грипу змушує імунну систему виробляти антитіла проти певного штаму грипу. Зазвичай після вакцинації на формування імунітету до вірусу грипу йде 2 тижні, і захист триває кілька місяців. Жовтень – саме час для вакцинації.

УВАГА! В МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» відкрито попереднє бронювання на вакцину проти грипу.

Для бронювання вакцини телефонуйте за номерами (068) 752 52 52 та (0352) 52 52 52!