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Для школярів розробили комікси про COVID-19. ФОТО

Irena 0 Views Прокоментуй!

У Міністерстві охорони здоров’я розробили комікс для школярів, що пояснює необхідність носити маски та користуватись антисептиками під час пандемії COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

“Ці правила зараз є обов‘язковими для всіх. І школярам, які проводять багато часу в закритому приміщенні, сидять поруч за партами та користуються шкільним приладдям, про це необхідно нагадувати якомога частіше”, – зазначають у МОЗ.

У МОЗ також повідомили, що комікси розішлють в українські школи та поширюватимуть у соцмережах.

Комікси створили у партнерстві з Інститутом когнітивного моделювання в рамках кампанії щодо необхідності носити захисні маски та користуватись антисептиками.

Для школярів розробили комікси про COVID-19. ФОТО
 
Для школярів розробили комікси про COVID-19. ФОТО
 
Для школярів розробили комікси про COVID-19. ФОТО
 
Для школярів розробили комікси про COVID-19. ФОТО
 
Для школярів розробили комікси про COVID-19. ФОТО

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