На Тернопільщині вщент згорів житловий будинок: пожежа загрожувала сусідній оселі

У селі Порохова Бучацької громади 20 жовтня сталася пожежа житлового будинку. Вогонь знищив будівлю площею близько 60 квадратних метрів.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Коли рятувальники прибули на місце, усі приміщення будинку вже були охоплені полум’ям. Існувала загроза поширення вогню на сусідню оселю.

До гасіння залучили бучацьких рятувальників і місцеву пожежну команду села Зубрець. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу та не допустити перекидання полум’я на сусідній житловий будинок.

Будинок, у якому виникла пожежа, знищено.

Причину займання та розмір матеріальних збитків встановлюють фахівці.