У тернопільській лікарні діє особлива виставка картин, які намалювали пацієнти

В офтальмологічному відділенні Тернопільської університетської лікарні діє особлива виставка картин «Світ очима пацієнтів». Намалювали їх пацієнти, яким повернули зір фахівці-офтальмологи.

За можливість бачити та працювати – пацієнти, які мали проблеми із патологією сітківки та судинними розладами органа зору, – малюють на знак вдячності.

Сьогодні у коридорах відділення розміщенні десяток художніх творів на різну тематику.

«Те, як майстерно передані кольори, об’єм та глибина зображення і є найкращими доказами ефективності діагностики та лікування нашими спеціалістами, – каже лікар-офтальмолог, кандидат медичних наук Тетяна Романюк. – Ми робимо все можливе, щоб світ очима наших пацієнтів залишався чітким, кольоровим, багатогранним та 100-відсотковим».

«Ідея створення виставки невипадкова, – додає Тетяна Іванівна, – ми цінуємо працю наших пацієнтів і ці картини для нас є високим показником нашої роботи ».