На Тернопільщині понад 100 дерев зрізали порушники у захисній лісосмузі

Факт незаконної порізки 109 дерев (порід верба та клен) виявлено інспекторами Державної екологічної інспекції у Тернопільській області 3 лютого 2021р. у смузі відводу автомобільної дороги Почаїв-Зборів на території Залозецької селищної ради Тернопільського (колишнього Зборівського) району.

На пнях свіжозрізаних дерев відсутні клейма відводу дерев у рубку. Деревина від зрізаних дерев була порізана на дров’яні сортименти довжиною близько 1 м і поскладана на узбіччі дороги.

На час виявлення порізки дерев, на місці порушення виявлено людей з бензопилами. Для встановлення осіб порушників інспектори викликали на місце вчинення порізки працівників поліції.

Розмір шкоди, заподіяної лісу незаконним вирубуванням дерев у смузі автомобільної дороги, склав 116 тис.грн.

Вбачаючи у даному порушенні ознаки злочину, відповідальність за який передбачено ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України, матеріали справи згідно вимог ст.214 КПК України надіслано до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та повідомлено прокуратуру Тернопільської області.