Скільки додаткової дотації отримають громади Тернопільщини: аналіз 

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №98-р погодив розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я (далі додаткова дотація – ред.) між місцевими бюджетами у 2021 році.

Про це інформує Тернопільський регіональний офіс Програми «U-LEAD з Європою» та його радник з муніципальних фінансів та управління Сергій Триюда.

Зауважимо, що у законі про Державний бюджет України на 2021 рік для Тернопільської області передбачено 223 049,2 тис грн додаткової дотації.

Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснюється між місцевими бюджетами у порядку, визначеному обласними державними адміністраціями, за погодженням з Кабінетом Міністрів України та затверджується рішенням про обласний бюджет. (п.5 ст. 1036 Бюджетного кодексу України).

Розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації № 747 від 11.12.2020 р. затверджено порядок розподілу додаткової дотації між місцевими бюджетами області на 2021 рік.

Цим порядком передбачено половину суми розподілити на обласний бюджет, а решту між бюджетами громад області.

Між територіальними громадами кошти розподіляються враховуючи кількість учнів, що здобувають загальну середню освіту (50 відсотків), індексу податкоспроможності відповідних бюджетів (40 відсотків) та чисельності населення станом на 01.01.2020 (10 відсотків).

Таким чином, 111 524,6 тис. грн розподілено на обласний бюджет, а ще 111 524,6 тис. грн. розділено між 55-ма громадами, як це показано у таблиці у додатку.