11:00 | 18.03.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернопільській області дві підозри на коронавірус знято, ще дві на контролі

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За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України», в області 16 березня під підозрою на хворобу  COVID-19 було четвер людей. 17 березня – дві підозри.

Загалом, вчора зафіксовано 26 випадків інфекційних захворювань, з них:

Гастроентероколіти – 1 випадок;
Хронічний вірусний гепатит «С» – 1 випадок;
Вірусний гепатит нез’ясованої етіології – 1 випадок;
Підозра на COVID-19 – 2 випадки;
Покуси тваринами – 7 випадків;
Напади (присмоктування) кліщами – 1 випадок;
Вітряна віспа – 7 випадків;
Токсокароз – 1 випадок;
Аскаридоз – 5 випадків.

ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”

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