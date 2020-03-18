У Тернопільській області дві підозри на коронавірус знято, ще дві на контролі
За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України», в області 16 березня під підозрою на хворобу COVID-19 було четвер людей. 17 березня – дві підозри.
Загалом, вчора зафіксовано 26 випадків інфекційних захворювань, з них:
✅Гастроентероколіти – 1 випадок;
✅Хронічний вірусний гепатит «С» – 1 випадок;
✅Вірусний гепатит нез’ясованої етіології – 1 випадок;
✅Підозра на COVID-19 – 2 випадки;
✅Покуси тваринами – 7 випадків;
✅Напади (присмоктування) кліщами – 1 випадок;
✅Вітряна віспа – 7 випадків;
✅Токсокароз – 1 випадок;
✅Аскаридоз – 5 випадків.