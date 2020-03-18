Поліцейські розшукують мешканця Теребовлянського району

Працівники Теребовлянського відділу поліції розшукують Войтовича Ярослава Богдановича, 1977 року народження, жителя села Кровінка.

Чоловік 14 березня близько 13 години вийшов з дому і досі не повернувся. На зв’язок з рідними не виходить.

Прикмети: на вигляд 43 роки, зріст 170 см., худорлявої статури, темне коротке волося.

Був одягнений в чорну куртку, сині джинси, біло-зелену кофту, кросівки.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Теребовлі (0351) 2-12-45, 098-71-69-840 або на лінію 102.