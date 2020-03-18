11:15 | 18.03.2020
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Поліцейські розшукують мешканця Теребовлянського району

Irena 3 Views Прокоментуй!
Працівники Теребовлянського відділу поліції розшукують Войтовича Ярослава Богдановича, 1977 року народження, жителя села Кровінка.
 
 
Чоловік 14 березня близько 13 години вийшов з дому і досі не повернувся. На зв’язок з рідними не виходить.
 
Прикмети: на вигляд 43 роки, зріст 170 см., худорлявої статури, темне коротке волося.
 
Був одягнений в чорну куртку, сині джинси, біло-зелену кофту, кросівки.
 
Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Теребовлі  (0351) 2-12-45, 098-71-69-840 або на лінію 102.
 

 

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