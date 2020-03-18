Чому у тернопільських парках небезпечно

Представники Управлінь Держенергонагляду у Тернопільській області оглянули технічний стан електричних мереж та обладнання (повітряні лінії електропередачі, зовнішнє освітлення, розподільчі щити, атракціони) в парках культури і відпочинку ім. Т. Шевченка та «Топільче», що в м. Тернопіль.

В результаті моніторингу виявлено 26 порушень вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил охорони електричних мереж та Правил улаштування електроустановок, а саме:

· відгалуження самоутримних ізольованих проводів (СІП) та кабельної лінії (КЛ-0,4 кВ) від повітряної лінії ізольованої (ПЛІ-0,4 кВ), що живлять розподільчий щит (РЩ-0,4 кВ), виконано з порушенням вимог нормативних документів. Відстань СІП від дерев та металевих споруд до землі складає менше 5 м, що може становити небезпеку для людей. СІП не захищено від механічних пошкоджень та не закріплено на струнах;

· з’єднувальні РЩ змонтовані з порушенням вимог нормативних документів: не закриті на замок, дверцята не ущільнені, механічно пошкоджені, прикріплені до дерева, не заземлені, не захищені від корозії, що дає можливість дотику до струмоведучих частин;

· частина світильників зовнішнього освітлення не закриті розсіювачами, на окремих світильниках розбиті розсіювачі, що створює загрозу падіння розсіювачів на відвідувачів парку.

Управлінням Держенергонагляду у Тернопільській області направлено листи комунальним підприємствам Тернопільської міської ради з вимогою усунути виявлені порушення.