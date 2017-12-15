У Тернопільському районі відкрили новий дитсадок

5-те грудня жителі села Скоморохи Тернопільського району чекали з особливим нетерпінням, адже цього дня розпочав діяти дитячий садок на базі школи. Відтепер навчальний заклад матиме назву «Навчально-виховний комплекс ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ». Ця довгоочікувана подія стала справжнім святом для дітвори та їх батьків.

Різнокольорові повітряні кульки, весела музика, схвильовані батьки, почесні гості і величезна кількість подарунків — все свідчило про те, наскільки значимим є відкриття дитячого садка для жителів села.

— У нашій школі навчаються 60 дітей. Тепер цю дружню родину поповнили ще 30 дошкільнят ДНЗ. Ще донедавна у селі функціонував інший дитсадок, у віддаленому приміщенні, що створювало дискомфорт для місцевих жителів. Тож з метою економії та акумуляції бюджетних коштів у рамках реформи децентралізації було прийнято рішення про облаштування в стінах школи дитсадка. Тим більше, що для цього тут достатньо місця, адже приміщення розраховане на 450 місць, — розповідає директор «НВК ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» с. Скоморохи Леся Бонзюх.

Раніше у крилі, де відкрили дитсадок, навчались початкові класи. Тепер тут усе пристосували для дошкільнят. Перебудували, зробили ремонт, закупили нові меблі, іграшки, постіль, посуд тощо. Реконструкція була справді масштабною, роботи розпочали ще влітку, і не всі вірили, що хороший задум вдасться втілити в життя так скоро.

Варто зауважити, що гроші на впровадження ідеї створення дитсадка були надані з бюджету Великогаївської ОТГ. Депутати одностайно підтримали це рішення. Окрім того, у школі встановили систему опалення, усі роботи встигли завершити ще до початку опалювального сезону.

За словами Лесі Євгенівни, усіх працівників з попереднього ДНЗ було прийнято на роботу в новий дитсадок, отже, жоден не був звільнений. Тепер тут функціонують дві групи — старша і ясла. Працюють два вихователі, два помічники вихователя, кухар та робітник з обслуговування навчального закладу.

Джерело: Подільське слово