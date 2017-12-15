У Тернополі військовослужбовцям, звільненим у запас, вручили дипломи

14 грудня відбулося урочисте вручення дипломів військовослужбовцям, звільненим у запас, та членам їх сімей – випускникам курсів перепідготовки, які здійснюються у рамках реалізації проекту «Україна – Норвегія».

У залі засідань вченої ради присутні вітали сьомий випуск учасників проекту. Почесне право внести Державний прапор Королівства Норвегія та Державний прапор України було надано студентам Центру підготовки офіцерів запасу ТНЕУ.

Випускників привітав ректор ТНЕУ, доктор економічних наук, професор Андрій Ігорович Крисоватий: «Вручення дипломів слухачам програми перепідготовки за проектом «Україна – Норвегія» – це завжди хвилюючий момент. Пишаємося тим, що мали можливість спілкуватися, ділитися досвідом з військовослужбовцями та членами їх сімей, які стали частиною нашої університетської родини. Проект показав, що підтримка цієї категорії людей є одним з пріоритетних напрямів діяльності освітянської спільноти та норвезьких колег. Завдячуючи Міжнародному Фонду Соціальної Адаптації ми спільно робимо дуже важливу справу – допомагаємо реалізувати себе людям, які є гордістю нашої держави».

Зі щирими словами вітань також виступив координатор проекту «Україна – Норвегія» з Університету Норд (Королівство Норвегія) Torstein Vik Arhus.

Проект «України – Норвегія» надає своїм учасникам необхідні знання у галузі права, економіки, спеціальних знань з обраної спеціальності і навчання технологіям само маркетингу, мотивацію до активної самостійної роботи із працевлаштування, підвищення рівня життя своєї сім’ї, виходячи з особливостей ринку праці. Створення сприятливих умов для набуття нових контактів, джерел інформації, можливостей для успішного вирішення усіх питань, пов’язаних з переходом від військового до цивільного життя.

Дипломи про перепідготовку отримав 71 випускник.

Щиро вітаємо військовослужбовців та членів їх сімей із завершенням навчання! Зичимо нових відкриттів, сміливих планів і невпинного руху вперед – до нових досягнень.

За інформацією прес-служби Тернопільського національного економічного університету