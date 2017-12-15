Регіони 

На Яворівському полігоні загинув воїн АТО з Тернопільщини Віталій Марчак

Redaktor 10 Views Прокоментуй!

Про страшну трагедію повідомляє Михайло Іваненко. За його словами в ніч з 13 на 14 грудня на Яворівському полігоні загинув Марчак Віталій Андрійович – старший навідник 4 гсабат 2. гсадн брагр 24 ОМБ військової частини А0998, 21.10.1994 р.н.Підволочиський р-н, с. Качанівка. Загиблий брав участь у бойових діях із 2014 року.

О 14 години на Збаразькому кільці де відбудеться панахида по загиблому воїну АТО.

За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 14 грудня о 03:20 год.  водій автомобіля “Опель Сінтра” поза межами пішохідного переходу вчинив наїзд на військовослужбовця. Чоловік загинув на місці.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *