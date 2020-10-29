У Тернопільській області кількість людей, які захворіли на коронавірус, досягла двадцяти тисяч осіб

З них – 247 померли (та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр), 15106 одужали.

За добу зафіксовано у всіх районах області 292 нових випадки COVID-19.

Станом на 29 жовтня в області за результатами досліджень методом ПЛР діагноз лабораторно підтверджено у 20109 випадках.

А це – у 18713 дорослих та 1396 дітей.

Зі 20109 осіб, де виявлено COVID-19 станом на сьогодні – 15106 осіб одужало – повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації . – 4756 оcіб хворіють.

За попередню добу ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”

проведено 1224 дослідження, у сімнадцяти районах області підтверджено 292 нових випадки COVID-19. Детальніше про поширення вірусу на Тернопільщині