У тернопільському університеті показали, що пропонує наука XXI століття

У п’ятницю, , в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, за ініціативи кафедри фізики та кафедри комп’ютерних систем та мереж проведено Вечір науки.

Майже 200 гостей різного віку, незважаючи на дощ, долучилися до нашого заходу, присвяченому Ночі європейських науковців (European Researchers’ Night (NIGHT).

Основна мета Вечора науки — це популяризація науки та збільшення зацікавленості молоді до навчання і пізнання чогось нового, а також можливість доторкнутися до сучасної науки та науковців.

Науковці університету в доступній та цікавій формі розповіли про свою працю, свої дослідження та застосування досягнень науки в повсякденному житті.

Гості Вечора з цікавістю послухали про те, що наука пропонує нам у XXI столітті, зокрема, великий інтерес викликала науково-популярна лекція доц. Крамара О.І. про «Оптичні технології у VR-шоломах» та доповідь переможців Всеукраїнського конкурсу «Професіонали майбутнього – 2017» на тему: «Сучасні технології на варті здоров’я».

Учасниками, які демонстрували свої розробки та різноманітні цікаві експерименти, були студенти та викладачі ТНТУ і не тільки.

Впродовж вечора діти та дорослі, наче поринули у віртуальну реальність, могли простежити за супутником, покерувати роботом, спробувати «підслухати» розмову по мобільному телефону, побачити як рукавичка говорить замість тебе, зробити двовимірне тривимірним, побачити наслідки пострілу потужного лазера, засвітити люмінесцентні лампи від трансформатора Тесли, побачити різноманітні розробки юних комп’ютерних інженерів та їх викладачів, науковців кафедри приладів та контрольно-вимірювальних систем, а також вихованців та фахівців КЗ ТМР «Станції юних техніків».

До пізнього вечора відвідувачі мали змогу експериментувати у справжніх наукових лабораторіях кафедри фізики, ознайомитися з досягненнями науковців ТНТУ та зануритися у пізнання нового в лабораторії електронної мікроскопії (кафедра будівельної механіки), поспостерігати за сучасними роботизованими виробництвами в лабораторії автоматизації технологічних процесів (кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв) та побачити радіозасоби інформаційної безпеки в лабораторії кафедри кібербезпеки.

Студенти спеціальності комп’ютерна інженерія демонстрували цікаві навчальні макети, виконані на обладнанні, придбаному в рамках проекту TEMPUS SEREIN (“Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains”) у відділенні Національного альянсу з комп’ютерної безпеки – National Security Alliance при кафедрі комп’ютерних систем та мереж.

Родзинкою ж цьогорічного Вечора науки став «погляд» на себе з висоти пташиного польоту та чудовий «танець» над читальною залою безпілотника, розробленого науковцями ТНТУ та співробітниками Тернопільської станції юних техніків.

У читальній залі університету панувала дружня атмосфера, яка сприяла поширенню духу науки та освіти серед молоді.

За традицією всі учасники заходу надіслали вітання учасникам ночі Європейських науковців.

Джерело: прес-служба ТНТУ ім. І. Пулюя