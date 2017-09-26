Через кого у Скалаті постійно створюється аварійна ситуація?

У Скалаті біля фортеці встановлений шлагбаум, який створює аварійні ситуації. Про це в мережі Фейсбук Віктор Феськів.

У міськраді кажуть, що дозволу на встановлення шлагбауму не давали, міліція теж нічого не знає. Епопея із шлагбаумом тягнеться вже півроку. Суть проблеми в тому, що автомобіль, велосипедист (мотоцикліст) може потрапити в аварію, їдучи по цій дорозі. Шлагбаум поставлений не перед аварійною баштою за 10-15 м. (аварійна вона вже розів з 20), а на рівні рогу башти.