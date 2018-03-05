Дорослі і діти несли на плечах великий хрест вулицями селища, що біля Тернополя

Минулої морозної суботи о 16.00 год. від церкви св. вмч. Параскеви П’ятниці смт Великі Бірки Тернопільського району вирушила Хресна хода.

Символічний хрест Ісуса бірківчани пронесли вулицями М. Грушевського, Шкільна, Б. Хмельницького , Л. Українки, В. Стуса – аж до новозбудованого храму Святих верховних апостолів Петра і Павла.

Згідно з розпорядком, у Великих Бірках заплановано один з перших у Великий Піст-2018 р Хресних ходів у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії. Не зважаючи на морозну, вітряну погоду, сотні вірян, від школярів до старших людей, взяли участь у Хресній ході.

Текст розважань до 14 -ти стацій, про останні години земного життя Сина Божого чуйно виголошували семінаристи-старшокурсники Тернопільської вищої духовної семінарі ім. Патріарха Йосипа Сліпого.

Великий хрест, який очолював ходу, почергово несли священики декан Великобірківського протопресвітеріату — о. Василь Брегін, о.Іван Яцик, чоловіки та жінки служителі церковної громади, учасники церковного хору, сестри-монахині, працівники дитячого садка, лікарі та медпрацівники лікарні, селищний голова Роман Мацелюх із службовцями та депутатами селищної ради, дитяча Марійська дружина, прихожани церкви святої великомучениці Параскевії П’ятниці.

На завершенні хресного ходу декан Великобірківський о. Василь Брегін виголосив подячну промову, а учасників ходу пригостили теплим чаєм.

За інформацією Великобірківської селищної ради.