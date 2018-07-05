У Тернополі відбудеться черговий благодійний гаражний розпродаж заради тварин

15 липня в ТРЦ “Подоляни” відбудеться черговий благодійний гаражний розпродаж. На жаль, зібрано дуже мало речей. Тому дуже просимо усіх небайдужих долучитись. Ваша допомога дуже важлива. Ми знову дуже просимо приносити нам непотрібні вам речі: предмети побуту, кухонне начиння, прикраси, сумки, гаманці, книги, іграшки, картини, сувеніри, електроприлади тощо. Усі виручені кошти будуть спрямовані на потреби безпритульних тварин. Речі можна залишати за адресою вул. Лесі Українки 4 (ресторан Рандеву).

Поділіться:









