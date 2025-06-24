У Тернопільський став внесли 165 кг хлорели для очищення води
165 кілограмів пасти мікроводорості хлорели внесли в Тернопільський став у межах комплексної програми з відновлення екосистеми міських водойм. Про це повідомили у КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя».
Зелена біомаса рівномірно розподілена вздовж берегової лінії — від вулиці Чумацької до зони відпочинку «Циганка» та навколо острова «Чайка».
Біологічне очищення має на меті:
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покращити якість води;
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зменшити концентрацію шкідливих речовин;
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приглушити розвиток синьо-зелених водоростей, які спричиняють «цвітіння» водойми;
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збагатити воду киснем — для поліпшення умов життя водних організмів і риби.
Використання хлорели для очищення ставу у Тернополі розпочали ще у 2021 році. За словами фахівців, це один із найбільш ефективних та екологічно безпечних способів підтримки балансу в екосистемі міського водоймища.