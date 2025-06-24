У Тернопільський став внесли 165 кг хлорели для очищення води

165 кілограмів пасти мікроводорості хлорели внесли в Тернопільський став у межах комплексної програми з відновлення екосистеми міських водойм. Про це повідомили у КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя».

Зелена біомаса рівномірно розподілена вздовж берегової лінії — від вулиці Чумацької до зони відпочинку «Циганка» та навколо острова «Чайка».

Біологічне очищення має на меті:

покращити якість води;

зменшити концентрацію шкідливих речовин;

приглушити розвиток синьо-зелених водоростей, які спричиняють «цвітіння» водойми;

збагатити воду киснем — для поліпшення умов життя водних організмів і риби.

Використання хлорели для очищення ставу у Тернополі розпочали ще у 2021 році. За словами фахівців, це один із найбільш ефективних та екологічно безпечних способів підтримки балансу в екосистемі міського водоймища.