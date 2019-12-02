Більше вісімдесяти ножових поранень, – на Тернопільщині у палаючому будинку знайшли мертвого чоловіка

Тіло пенсіонера зі слідами насильницької смерті виявили після пожежі рятувальники. Першого грудня на лінію”102″ надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про те, що в Кременці горить житловий будинок.

Після того, як вогонь погасили, в одній із кімнат рятувальники знайшли тіло чоловіка. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, криміналісти, судовомедичні та пожежні експерти.

При попередньому огляді тіла експерт виявив більше вісімдесяти колото-різаних ножових поранень, а причина пожежі – ймовірно підпал. Потерпілий – власник будинку, 1954 року народження. Пенсіонер мешкав сам.

Працівники поліції встановлюють особу, причетну до смерті чоловіка, опитують сусідів, встановлюють коло осіб, з яким спілкувався загиблий.

На місці злочину працюють оперативники управління карного розшуку в Тернопільській області. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 частина 1 ККУ.