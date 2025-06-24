00:21 | 25.06.2025
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Новини Тернополя 

Від 25 червня на вул. Бродівській буде ускладнений рух через ремонт шляхопроводу

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Від 9:00 ранку 25 червня до 31 липня  на вул. Бродівській у Тернополі за сприятливих погодних умов триватимуть роботи з поточного ремонту шляхопроводу через залізничну колію.

Під час ремонтних робіт заплановано розбирання асфальтобетонного покриття проїжджої частини, демонтаж існуючого та монтаж нового деформаційного шва шляхопроводу. У зв’язку з цим можливе часткове ускладнення руху транспорту.

Просимо водіїв врахувати цю інформацію при плануванні маршруту та бути уважними на ділянці проведення робіт.

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