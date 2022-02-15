У Тернополі майже сотня людей бігли «Забіг закоханих у біг»

На набережній Тернопільського ставу відбувся «Забіг закоханих у біг», в якому взяли участь 80 людей. Загалом учасники були з Тернополя, Озерної, Збаража, Івано-Франківська та Золочева. Вони подолали дистанцію у 5 км.

Таку акцію організували та приурочили до Дня святого Валентина.

Учасниками заходу були як професійні дорослі спортсмени, так і юні аматори. Наймолодшому з учасників було лише 10 років, а найстаршому – 70.

Серед жінок переможцями забігу стали:

І місце – Наталія Масловська (20 хв 48 сек.);

ІІ місце – Оксана Гонта (21 хв 29 сек.);

ІІІ місце – Аліна Посівайло (21 хв 38 сек).

Серед чоловіків перемогу здобули:

І місце – Андрій Богай (17 хв 02 сек.);

ІІ місце – Альберт Кузьменко (17 хв 16 сек.);

ІІІ місце – Олег Бутковський (17 хв 25 сек.).

Усі учасники змагань отримали медаль фінішера та солодкі подарунки, а переможці – подарунки від партнерів заходу та кубки.

Нагадаємо, вперше такий легкоатлетичний забіг відбувся у Тернополі в 2021 році, тоді більше 40 спортсменів підтримали цю ініціативу.

Організували захід Тернопільська міська рада, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення, Федерація легкої атлетики Тернопільської області.