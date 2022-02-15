На Лановеччині спалахнув житловий будинок

В селі Вишгородок 14 лютого виникла пожежа приватного будинку. Внаслідок пожежі знищено меблі та речі домашнього вжитку, стеля на площі 15 м², пошкоджено облицювання стін загальною площею 30 м² та шифер на площі 6 м².

«14 лютого 2022 року о 16 год 27 хв у житловому будинку, що за адресою вул. Видумка, 6 с. Вишгородок Лановецької територіальної громади Кременецького району, виникла пожежа», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Причина виникнення пожежі – недоліки конструкцій, порушень правил монтажу нагрівальних печей та димарів, матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 11-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.