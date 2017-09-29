У Тернополі мати надовго і без їжі залишила самих 6-річного сина з одномісячним братиком

Ще сьогодні зранку матір 6-річного хлопчика і його одномісячного братика пішла з дому, залишивши дітей самих і без їжі.

До 13 години вона так і не повернулася. Старший хлопчик, зголоднівши вибіг на вулицю і попросив допомоги в перехожої. Мовляв, братик плаче, а що робити з ним, не знає. Тернополянка пересвідчилася, що діти вдома справді самі, в хаті безлад, тож викликала патрульних. Подія трапилася в домі на вул. За Рудкою в Тернополі. Сюди незабаром приїхали представники служби у справах дітей. Матір хлопчиків до того часу так і не повернулася. Найймовірніше, дітей заберуть у притулок.