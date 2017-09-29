«Громадянська позиція» братиме участь у виборах в трьох об’єднаних громадах Тернопільщини, – Петро Ландяк

Наприкінці жовтня ЦВК призначила перші вибори в об’єднаних територіальних громадах. Зокрема, у Тернопільській області на вибори ідуть чотири громади – Зборівська, Хоростківська, Лановецька та Саранчуківська. Днями стало відомо, де спробують свої сили політики з «Громадянської позиції».

Як повідомив голова обласного осередку партії «Громадянська позиція», депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк, його колеги візьмуть участь в виборах до трьох громад.

– 29 жовтня у Тернопільській області будуть вибори до так званих об’єднаних територіальних громад, – зазначив Петро Дмитрович. – Називаю їх «так званими», тому що утворення з 20, 25 чи 30 і більше сіл мені важко назвати громадою. Для прикладу, згідно з планом, перейменування Підгаєцького району в громаду абсолютно нічого не змінить, це не є громада. Засади місцевого самоврядування в таких утвореннях працювати не можуть. Але оскільки вибори призначені, ми будемо брати участь у трьох – в Лановецькому, Зборівському районах і в Хоростківській територіальній об’єднаній громаді. Позаяк ми повинні впливати на ті процеси, які можуть і будуть проходити після цих виборів.

Не бачить перспектив Петро Ландяк і в другому етапі реформи місцевого самоврядування – у змінах до Конституції.

– Згідно з планом центральної влади, ставилося завдання створити об’єднані громади, а на другому етапі провести зміни до Конституції – ліквідувати районні, обласні адміністрації, запровадити функцію перфекта, – каже політик. – Якщо оцінити це в цілому, то мені здається, що ми не дійдемо до рубежу. Верховна Рада не проголосує за зміни до Конституції. Це була б жорстка централізація виконавчої президентської гілки влади при парламентсько-президентській формі правління.

За словами П. Ландяка, у завеликих громадах, як, наприклад, Зборівська, де буде більше 30 сіл, центр концентрації коштів зосередиться у Зборові.

«Думаю, що до тих сіл, які свідомо чи напівсвідомо, а часто несвідомо стали учасниками цих громад, будуть рідко коли доходити кошти, – припускає політик. – Завдання представників «Громадянської позиції» полягатиме в тому, щоб забезпечити справедливі контроль і розподіл грошей, розпоряджання власністю – землею в межах населеного пункту, об’єктами соціально-культурного призначення, які є у власності сільських рад».

Нагадаємо, в області уже діють 36 об’єднаних територіальних громад, які охоплюють 34% території та 27% населення.