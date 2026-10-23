Підроблені Ariel, Tide, Lenor і Persil продавали на гуртових базах: на Тернопільщині викрили групу

На Тернопільщині підозрюють організовану групу з 5 осіб у виробництві та продажу підроблених брендових пральних засобів на майже 13 млн грн

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури 5 жителям Тернопільщини повідомлено про підозру у незаконному використанні знаків для товарів і послуг, фірмового найменування та інших об’єктів права інтелектуальної власності відомих світових брендів. За висновками експертиз, незаконним використанням тоговельних марок компаніям The Procter & Gamble Company та Henkel AG & Co. KGaA завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 12,9 млн грн.

За даними слідства, незаконне виробництво налагодив житель Тернопільщини, залучивши до схеми свою сестру та знайомих. З грудня 2025 року по квітень 2026 року учасники групи повністю контролювали процес — від закупівлі сировини й виготовлення підроблених пральних засобів до їх фасування та збуту. Фальсифіковану продукцію маркували логотипами ARIEL, TIDE, LENOR, DASH та PERSIL, після чого реалізовували через гуртові бази у західних регіонах України.

Під час обшуків у квітні 2026 року правоохоронці вилучили майже 9 тисяч літрів підроблених засобів, понад 16 тисяч етикеток, виробниче обладнання, автомобілі та готівку.

Понад пів року тривали експертизи у справі. Відтак, організатору та чотирьом його спільникам оголосили підозру за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України, їм обрано запобіжні заходи у вигляді застави.

Організатор та його сестра вже не вперше займаються таким нелегальним бізнесом. У Гусятинському районному суді триває розгляд справи за цією ж кваліфікацією щодо цих двох осіб.

Розслідування — СУ ГУНП в області, оперативний супровід — Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції.