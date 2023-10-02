Вважався безвісти зниклим, – підтвердилася смерть воїна Володимира Пелипіва з Підволочиська

Щойно, на превеликий жаль, офіційно підтвердилася звістка про загибель жителя селища Підволочиськ, молодшого сержанта військової частини А 4248 Збройних Сил України – ВОЛОДИМИРА ПЕЛИПІВА (1981р.н), повідомляють у селищній раді.

Від 30 червня 2023 року Володимир вважався, як такий, що пропав безвісти. Але рідні не втрачали надії на те, що він знайдеться живим та неушкодженим.

🙏Три місяці пошуків, велика кількість проведених ДНК-експертиз, сліз та сподівань. І на жаль – підтвердження про важку втрату воїна.

Щиросердечно співчуваємо родині воїна, рідним та близьким, друзям та побратимам!

Вічна памʼять!

🇺🇦Герої не вмирають!!!