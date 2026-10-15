У Тернополі на Об’їзній зіткнулися чотири автомобілі: водій Nissan утік з місця ДТП

У Тернополі вранці 15 жовтня сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів. Травми отримали водій і пасажири Mercedes-Benz Sprinter, а також водій Skoda Octavia. Водій Nissan X-Trail, який, за попередніми даними, спричинив аварію, залишив місце події. Поліцейські розшукали його.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Аварія сталася близько 07:00 на вулиці Об’їзній. За попередньою інформацією правоохоронців, водій Nissan X-Trail виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з двома транспортними засобами — Mercedes-Benz Sprinter і Citroën Jumper.

Від удару Mercedes-Benz Sprinter відкинуло на зустрічну смугу, де він перекинувся на автомобіль Skoda Octavia.

Унаслідок зіткнення травмувалися водій і пасажири Mercedes-Benz Sprinter, а також водій Skoda Octavia.

Після аварії водій Nissan X-Trail залишив місце події. Співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції встановили його місцеперебування. Чоловікові 41 рік, він житель Києва.

За фактом ДТП відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліцейські встановлюють обставини та причини аварії. У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.