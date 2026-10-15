Не надавали послуг, але звітували про них: на Тернопільщині повідомили про підозру лікарці

Лікарку-онкологиню одного з медичних закладів Тернопільського району підозрюють у внесенні неправдивих відомостей до електронної системи охорони здоров’я. За даними слідства, вона фіксувала консультації та виїзди до паліативних пацієнтів, яких фактично не проводила. На підставі цих записів медичний заклад отримував кошти з державного бюджету.

Про це повідомив начальник Тернопільської поліції Сергій Зюбаненко.

За його словами, слідчі Теребовлянського відділення поліції повідомили лікарці про підозру за частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України.

Ця стаття стосується несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинених особою, яка має право доступу до неї.

Санкція ч. 3 ст. 362 КК України передбачає від трьох до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває. Вину лікарки має встановити суд.