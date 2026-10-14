На Тернопільщині експрацівницю «Укрпошти» засудили до 5 років ув’язнення за привласнення понад 619 тис. грн

Колишню начальницю пересувного відділення поштового зв’язку АТ «Укрпошта» визнали винною у привласненні понад 619 тисяч гривень, призначених для виплати пенсій, соціальної допомоги та поштових переказів мешканцям Кременецького району. Суд призначив їй 5 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Кременецькій окружній прокуратурі.

За даними прокуратури, упродовж жовтня–грудня 2025 року працівниця пошти систематично привласнювала готівку, призначену для виплати пенсій, соціальних допомог, поштових переказів та відправлень місцевим жителям. Забрані кошти вона використовувала на власні потреби.

Загальна сума збитків становить понад 619 тисяч гривень. Із цієї суми 29 тисяч гривень жінка відшкодувала під час досудового розслідування.

Кременецький районний суд визнав колишню працівницю винною у привласненні чужого майна у великих розмірах в умовах воєнного стану — за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Їй призначили 5 років позбавлення волі, а також заборонили протягом двох років обіймати посади, пов’язані з організаційно-управлінськими та адміністративно-господарськими функціями.

Вирок ще не набрав законної сили.