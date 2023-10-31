У Тернополі об’єднали три лікарні

У Тернополі функціонуватимуть дві кластерні лікарні. Одне об’єднання вже триває. Зокрема, КНП «Міська комунальна лікарня №3» та КНП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради приєднуються до комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги».

Як зазначає начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради Василь Даньчак, ці заклади продовжують працювати у звичному режимі та надавати медичні послуги у повному обсязі. Після завершення процесу об’єднання буде одна кластерна лікарня швидкої допомоги, що надаватиме медичну допомогу за щонайменше 20-ма напрямками медичного обслуговування. Усі робочі місця будуть збережені. Пацієнтам надаватиметься якісна медична допомога, а для медичних працівників – розвиток та можливість вдосконалення.

У результаті реорганізації у лікарні швидкої допомоги розроблена структура, згідно з якою буде одне хірургічне й одне травматологічне відділення. На базі лікарні №3 заплановано відкриття нових відділень, зокрема, кардіологічного, ендокринологічне та офтальмологічне відділення. Там залишається стаціонарне відділення для реабілітації жителів Тернопільської громади. Окрім того, на базі цього закладу функціонувати ще одне відділення реабілітації для захисників. Працюватиме лише одна лабораторія, куди доставлятимуть біологічний матеріал для обстеження з пунктів забору.

«Кластеризація лікувальних закладів – це світова практика. Коли пацієнт звертається у лікувальну установу та має можливість отримати консультацію чи допомогу усіх фахівців», – додає директор міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

Нагадаємо, з метою реалізації концепції розвитку галузі охорони здоров’я на території Тернопільської громади, на засіданні сесії міської ради депутати прийняли рішення про реорганізацію двох медичних комунальних некомерційних підприємств міста.