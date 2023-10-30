Які напої підходять для святкування Різдва

На традиційній різдвяній вечері має бути 12 страв. Центральне місце на столі займає кутя – страва на основі рису, пшениці або ячменю з додаванням меду, горіхів, маку. Сідати за стіл слід із появою першої зірки на небі. Щодо напоїв, які мають бути на столі, чітких правил не існує, але є рекомендації, яких можна дотримуватися. У цій статті ми розповімо, які безалкогольні та алкогольні напої в Україні ставлять більшість господинь на святковий стіл у Святвечір.

Популярні безалкогольні напої

Перше місце займає узвар – напій на основі сухофруктів (яблук і груш у пропорції 1:1) та меду. Цукор використовувати не бажано. Також можна додати за бажанням родзинки та чорнослив. Щоб узвар вийшов смачним, не слід доводити його до кипіння – щойно рідина почне закипати, треба зняти її з вогню, додати мед і залишити настоюватися близько доби. Інші варіанти безалкогольних напоїв – морс, компот і квас. Для приготування морсу підійдуть будь-які свіжі або заморожені ягоди, але краще використовувати журавлину, вишню, малину або брусницю. Компот можна варити з фруктів чи ягід. Обидва напої подаються холодними, як і квас.

Що стосується зігрівальних напоїв, чудовий варіант – гарячий шоколад. Для його приготування знадобиться чорний шоколад із вмістом какао не менш як 60%, тепле молоко, цукор і кукурудзяне борошно. Усі інгредієнти слід розчинити в молоці та перемішати.

Які алкогольні напої поставити на стіл

Найкращий варіант – якісне червоне сухе вино. Якщо ж потрібні напої з нижчим вмістом спирту, можна вибрати пиво – багато українських пивоварень до зимових свят виробляють спеціальні сорти, міцніші та з більш насиченими смаками.

На основі вина можна приготувати зимовий напій, що зігріває, – глінтвейн. Найчастіше для нього беруть червоне вино, але підходить і біле. Використовують такі спеції, як:

кориця;

гвоздика;

цедра лимона або апельсина;

бодян (за бажанням).

Під час приготування глінтвейну вино не слід доводити до кипіння – після підігрівання воно виливається в ємність з усіма спеціями та деякий час настоюється.



Якщо хочеться приготувати міцніший алкогольний напій, за основу можна взяти ром. З його допомогою можна приготувати пунш чи грог. Щоб зварити найпростіший пунш, окрім рому, знадобляться кориця, лимонний сік і мед. Пунш добре смакує як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Для грогу потрібні інші спеції – гвоздика, запашний перець, аніс. Крім рому, також знадобиться чорний чай – у нього додається змішаний зі спеціями ром, а потім напій знову підігрівається до 80 °C, після чого настоюється 10-15 хвилин.