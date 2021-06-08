У Тернополі обстежили пришкільні табори

У Тернопільській області обстежили пришкільні табори.

Спеціалісти Тернопільського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області спільно з представниками Управління освіти і науки Тернопільської міської ради та Управління ДСНС у Тернопільській області комісійно обстежили пришкільні оздоровчі табори на базі навчальних закладів міста Тернополя щодо їх готовності до функціонування у літній період 2021р.

Під час вказаного заходу було обстежено два заклади на предмет відповідності санітарно – гігієнічним вимогам, а також їх роботи в умовах карантинних обмежень у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-19.

Окрім того, спільно з працівниками Тернопільської регіональної державної лабораторії буде проведено лабораторно – інструментальні заміри фізичних параметрів, відбір взірців води, продуктів та змивів на дослідження за санітарно – хімічними та мікробіологічними показниками щодо їх відповідності нормативним показникам.